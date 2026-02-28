23日にフジテレビONEで放送された『プロ野球ニュース2026』に出演した野村弘樹氏が、DeNA・藤浪晋太郎について言及した。野村氏は「キャンプ中、ブルペンを見たんですよ。力のあるボールを投げていましたよ。ストライクゾーンに投げるとちょっと打てないだろうなという印象」と評価。DeNAは今季に向けて、ケイ、ジャクソン、バウアーの3投手が退団。昨季この3人で439回1/3を投げており、そのうちケイとジャクソンは規定投球