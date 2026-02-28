ボートレース尼崎の「ダイスポカップ」が２日に開幕する。ＳＧ２Ｖの土屋智則、鳴門Ｇ?四国地区選を制した山田祐也が４日間の短期決戦の中心になりそうだが、この流れに?待った?をかける人物がいる。ボートレースの女神・福留光帆（２２）だ。【舟は帆まかせ帆は風まかせ】みなさん、こんにちは。福留光帆です。いよいよ３月ですよ。もうすぐ冬が終わって春がやってきます。夏が大好きな私は冬は大の苦手。だから春が来るのはと