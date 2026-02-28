Samsungが、自社の折りたたみデバイス向けに新機能「異物検知（Foreign Material Detection）」を開発していることが明らかになりました。 ↑折りたたむ際は丁重に扱って（画像提供／Samsung）。 この機能は、流出した「One UI 9」のビルド内で発見されたもの。具体的には、画面に異物が挟まって完全に折りたためない場合に、ユーザーへ通知で警告してデバイスの損傷を防ぐという仕組みです。 Android Authorityがこのリ