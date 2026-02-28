3月27日の開幕・日本ハム戦で先発マウンドへ、ソフトバンクでは初ソフトバンクの小久保裕紀監督は28日、3月27日に行われる日本ハムとの開幕戦の先発投手を上沢直之投手が務めることを発表した。昨季12勝を挙げた右腕が、移籍後初めて大役を託されることになった。小久保監督は「2026年の開幕は上沢直之でいきます。昨年後半の彼の実績とオフの取り組み、春の状態を見て上沢しかいないなというところで。昨日の夜に伝えました。