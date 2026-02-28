「007」シリーズ最新作が、年内にも撮影開始されると報じられている。「ピーキー・ブラインダーズ」のクリエイターであるスティーヴン・ナイトが脚本を執筆した人気シリーズ第26弾は、AIによる脅威を描いたストーリーになると噂されており、「秋の終わりから冬のはじめにかけて」撮影が開始されると「ザ・サン」紙は伝えている。 【写真】Gパンにスタジャン「007」味が