生成AIで加工した男性の下半身や女性の裸が露骨に描写された画像・動画をSNS上に公開したとして、わいせつ電磁的記録媒体陳列罪に問われた20代男性に対して、京都地裁は2月13日、懲役1年6カ月（求刑同じ）、執行猶予3年の判決を言い渡した。驚くべきことに顔が露出している女性の画像は、当時の交際相手のものだった。裁判では、手軽に扱える生成AIゆえに問題意識が希薄になっていた実態も浮かび上がった。（裁判ライター・普通）