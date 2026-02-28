千葉の小林慶行監督「それは絶対にクラブとしては避けなければいけない」ジェフユナイテッド千葉は2月27日、J1百年構想リーグ第4節でFC町田ゼルビアと対戦し、1-2で敗れた。17年ぶりとなるJ1昇格を掴んだ千葉だったが、ここまでPK戦負けを含めて4連敗。厳しい現実にも、小林慶行監督は「でも俺たちはやれるという自信を失わずに、進んできている」と曲げない信念を語った。前半5分にロングスローの流れから失点。その後は互角