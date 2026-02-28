女優の三浦透子が舞台「プライマ・フェイシィ―私の声を聞いて―」（演出・栗山民也）で一人芝居に初挑戦することが２８日、発表された。７〜８月に東京、群馬、福島、茨城、大阪、兵庫の６都市で上演する。「プライマ・フェイシィ」はラテン語に由来し、「一応の事実」「反証がない限り有力な証拠」という意味の法律用語から取られた。英国の法廷、司法制度を背景にした物語で、三浦は勝利だけを追い求めてきた法廷弁護士の