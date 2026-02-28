人は見た目では判断できない場合が多々あります。誤った判断をしてしまうと、取り返しのつかない事態に発展することも少なくありません。今回は、女性に対するデリケートな容姿について誤った判断をしてしまった男性のエピソードを紹介します。思わぬ流れに転じたこともぜひ注目してください。◆始発駅の特権、40分間の至福タイム浜田さんは毎朝8時前、都内近郊の住宅街にある始発のバス停に並びます。「僕の唯一の贅沢が、