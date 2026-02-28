緻密な麻雀を打つ強敵から、最高の形で直撃を奪った。「大和証券Mリーグ2025-26」2月27日の第2試合はEX風林火山・二階堂亜樹（連盟）が赤坂ドリブンズ・渡辺太（最高位戦）とのシーソーゲームを制しトップ獲得。KONAMI麻雀格闘倶楽部・佐々木寿人（連盟）とのトップ・ラスを決め、レギュラーシーズン首位通過を巡るレースは183.9ポイント差まで広がった。【映像】こっそりダブルピースする亜樹第1試合はMVP争い首位の永井孝典