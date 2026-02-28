中村倫也主演のTBS系金曜ドラマ『DREAM STAGE』に、要潤が友情出演することが決定した。3月6日放送の第8話から登場し、7人組ボーイズグループ・NAZEを揺るがすキーパーソンを演じる。物語は終盤に向けて一気に加速する。【写真多数】豪華キャストを一挙紹介…中村倫也、池田エライザ、ハ・ヨンスら同作は2024年放送開始。世界の音楽シーンを席巻するK-POP業界を舞台に、かつて問題を起こして業界を追放された“元”天才音楽プ