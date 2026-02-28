2匹のポメラニアンさんにお留守番をしてもらって少しだけ外出しようとした飼い主さん。ケージに入ってもらったから、安心して出かけられる…と思いきや…？ 玄関から出てふと振り返った飼い主さんの目に映ったまさかの光景は記事執筆時点で496万回を超えて表示されており、10万件のいいね、多くの反響が寄せられることとなりました。 【写真：犬2匹をケージに入れ、出かけた結果→ふと窓を振り返ると…驚きを隠せな