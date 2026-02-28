松本健吾が侍ジャパンで見事な投球を披露した(C)産経新聞社ヤクルトの松本健吾が2月27日、野球日本代表「侍ジャパン」のサポートメンバーとして、バンテリンドームでの中日との壮行試合に登板した。8回から登板して1回無失点2奪三振の好投を見せ「緊張はありましたけど、去年、中継ぎで投げさせてもらった経験が大きかった。ドタバタせず、すんなり試合に入ることができました」と振り返った。【動画】松本健吾がプロ初登板初