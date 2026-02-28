◇イタリア・セリエAパルマ1―1カリャリ（2026年2月27日イタリア・パルマ）パルマの日本代表GK鈴木彩艶（23）がホームのカリャリ戦でベンチ入りを果たした。昨年11月8日のACミラン戦で左手を複雑骨折した守護神は、手術を受けた日本でのリハビリを経て1月下旬にチームに合流。今月24日からはチーム練習の一部に合流し、カリャリ戦の前日会見でクエスタ監督が「明日、我々とともにいるだろう」と招集の意向を示してい