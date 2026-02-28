メキシコのシェインバウム大統領（アナトリア通信提供・ゲッティ＝共同）【ロサンゼルス共同】メキシコのシェインバウム大統領は27日、国際サッカー連盟（FIFA）の関係者が視察のため同国を訪れると発表した。国内3都市で試合が開かれるサッカーのワールドカップ（W杯）に向け、安全や交通の状況確認が目的だとした。3都市のうち、グアダラハラがある中部ハリスコ州では麻薬組織による破壊活動で一時的に混乱が生じた。AP通信