風邪で3700円といわれると、高く感じるかもしれませんが、医療費は病気の重さだけで決まらず、受診先の機能や検査の有無、処方内容で変わります。特に総合病院の外来は、制度上クリニックより高くなりやすいです。どのような違いがあり、何を選ぶと支出を抑えられやすいのか、解説していきます。 総合病院は紹介状なしだと特別料金が上乗せされる？ 一定規模以上の大病院では、紹介状なしで受診すると、初診料や再診料と