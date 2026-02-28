ETC割引があるのは事実ですが、高速道路が常に得とは限りません。割引は条件付きで、距離が短いと割引より料金のほうが目立つこともあります。 一方で、高速は時間短縮や疲労軽減があり、家族のレジャーでは価値が出る場面もあります。お金と時間の両方で納得できる使い分けの考え方を説明します。 割引には、時間帯や車種など条件がある NEXCO西日本の案内では、ETC時間帯割引などはETC車載器を取り付け、ETC