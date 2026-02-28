金子文子という女性を知っているだろうか。1903年に生まれた無政府主義・虚無主義を主張した活動家だ。彼女はもともと無戸籍者として育ち、9歳のときに植民地だった朝鮮にひとりで送られ、祖母に引き取られたが凄絶な虐待を受けた。16歳で内地に戻され、17歳でひとり上京、苦学しながらさまざまな政治思想や哲学を探求、ついには虚無主義にまで行き着く。そんなとき出会った朝鮮人の朴烈と「不逞社（ふていしゃ）」を組織、日