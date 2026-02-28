山梨県富士吉田市の遊園地「富士急ハイランド」の人気アトラクション「ええじゃないか」で昨年２月、点検作業中の従業員が車両とレールの間に挟まれ死亡した事故で、県警は近く、一緒に作業をしていた４０歳代の男性現場責任者を業務上過失致死容疑で書類送検する方針を固めたことがわかった。事故は昨年２月２８日午前に発生。アトラクションの点検作業をしていた従業員（当時２９歳）（富士河口湖町）が、動き出した車両とレ