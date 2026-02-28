アメリカのトランプ大統領はAI開発の新興企業「アンソロピック」の技術の政府機関での使用を禁止すると表明しました。AIの軍事利用をめぐり、国防総省と対立したことを受けた措置です。トランプ大統領は27日、アメリカのAI開発の新興企業「アンソロピック」について、国防総省を「威圧し、自らの利用規約に従わせようとする壊滅的な過ちを犯した」とSNSで批判し、政府機関での関連技術の使用禁止を表明しました。国防総省などにつ