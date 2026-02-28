「ラグザス侍ジャパンシリーズ２０２６名古屋、侍ジャパン５−３中日」（２７日、バンテリンドーム）ついに出た！広島・佐々木泰内野手（２３）が２７日、「ラグザス侍ジャパンシリーズ２０２６名古屋、侍ジャパン−中日」にサポートメンバーとして参戦。「９番・一塁」でスタメン出場し“プロ１号”を放った。二回に柳から左翼席へ、豪快な一発をマーク。ブレークが期待される若鯉が、大舞台で記念すべき一打を刻んだ。