約40,000年前の遺物に刻まれた記号に、人類最古の文字の前身と同等の情報が含まれていることが、最新の研究で明らかになった。文字が誕生する数万年も前の旧石器時代に、人類の祖先はすでに文字のような記号体系を発達させていた可能性がある。