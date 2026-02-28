北海道警察本部は、2026年2月27日、交通安全活動に協力したとして、釧路市の2団体に感謝状を渡しました。表彰を受けたのは阿寒アイヌコンサルンと釧根地区レンタカー協会です。阿寒アイヌコンサルンは、バイク旗や歩行者が身に付ける反射材などにアイヌ文様のデザインで協力し、警察と市民や観光客に無料で配布して注意を呼びかけました。 釧根地区レンタカー協会は、約15年前から独自に集めた事故統計などからエゾ