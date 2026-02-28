フリーアナウンサーの徳光和夫さんが２８日、パーソナリティーを務めるニッポン放送「徳光和夫とくモリ！歌謡サタデー」（土曜・午前５時）に生出演した。番組では侍ジャパンが出場する３月５日から１８日（日本時間）まで行われるワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）が話題になった。ＷＢＣは、動画配信サービス「Ｎｅｔｆｌｉｘ（ネットフリックス）」国内独占配信するが徳光さんは、「私もＮｅｔｆｌｉｘで実は