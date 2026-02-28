【女子旅プレス＝2026/02/28】北海道・小樽市の温泉宿が「小樽リトリート 蔵群 by 温故知新」としてリブランドオープン。酵素浴やスパを新設し、「醸す」をテーマに、発酵食と温泉で心身を整える究極のリトリート体験を提供する。【写真】北海道の人気土産「札幌農学校」新千歳空港に品揃え最大の新店舗◆大人の隠れ家で心身をリフレッシュ「小樽リトリート 蔵群」今回のリブランディングでは、小樽の石造倉庫群をイメージして建て