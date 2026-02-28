ストレスが高血圧/がん/心筋梗塞を引き寄せる原因に！？ストレスからくる怖い病気とは 死に至る病に直結するストレス 血圧は心の状態が大きく影響されるため、終始ストレスにさらされる仕事中は、健康な人でも10mmhgほど上がることが多いです。これは「職場高血圧」といわれる隠れ高血圧の1つです。知らず知らずのうちに血圧が高い状態が続き、血管は次第にかたくなってもろくなります。そこに強いストレスや怒りを感じると、自