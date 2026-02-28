アメリカのクリントン元大統領は性的虐待の罪に問われた富豪のエプスタイン元被告との関係をめぐって連邦議会の委員会で証言し、「間違ったことはしていない」などと表明しました。アメリカ連邦議会下院の監視・説明責任委員会は27日、富豪のエプスタイン元被告との関係をめぐり、クリントン元大統領から聴取を行いました。聴取は非公開で行われましたが、クリントン氏はSNSに証言の冒頭部分だとする文書を公開し、「エプスタイン