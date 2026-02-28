◇米男子ゴルフツアーコグニザント・クラシック第2日（2026年2月27日フロリダ州PGAナショナル＝7223ヤード、パー71）第2ラウンドが行われ、82位から出た金谷拓実（27＝SOMPOひまわり生命）は7バーディー、2ボギーの66で回り、通算3アンダーで18位に浮上した。108位で出た平田憲聖（25＝ELECOM）は72と伸ばせず、5オーバーで予選落ちした。中島啓太（25＝フリー）は棄権した。オースティン・スマザーマン（31＝米国