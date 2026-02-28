真冬の衆院総選挙は、高市総理率いる自民党が圧勝する一方で、リベラル派の中心的勢力である中道は大惨敗を喫した。戦後、日本政治の中で一定の役割を果たしてきたリベラル勢力は、このまま消え去る方向に向かうのか。永年にわたって日本政治をウォッチしてきた星浩氏による論考をお届けする。【写真を見る】リベラルは消え去るのか〜“体質”改善と「新しいリベラル」への向き合いが再生のカギに〜【調査情報デジタル】リベラル系