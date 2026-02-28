松田龍平主演のドラマ『探偵さん、リュック開いてますよ』。本作は田舎町にある廃業した実家の温泉旅館に住む探偵兼発明家の一ノ瀬洋輔（松田龍平）が主人公。いつもリュックのチャックを閉め忘れているゆるい探偵が、ヘンテコな依頼を解決していくゆるふわヒューマンミステリーだ。2月27日（金）に放送された最終話では、洋輔の前に失踪したはずの父親らしき人物が現れ…。（※以下、最終話のネタバレがあります）【映像】洋輔の