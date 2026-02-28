リンクをコピーする

●今週の業種別騰落率ランキング ※2月27日終値の2月20日終値に対する騰落率 東証33業種値上がり：32 業種値下がり： 1 業種 東証プライム：1591銘柄値上がり：1404 銘柄値下がり： 172 銘柄変わらず他：15 銘柄 東証33業種騰落率(％) 【株価】上昇率／下落率上位3銘柄 １. 非鉄金属(0263) +15.03 邦チタ 、住友鉱 、ＪＸ金属 ２. ガ