私立宮崎日大高校（宮崎市）柔道部に所属していた男子生徒が校内で脱衣後の同校女子生徒を盗撮したとして、同校が２５日付で男子生徒を退学処分としていたことが同校などへの取材でわかった。学校側は宮崎県警に事案を報告したとしている。同校によると、男子生徒は昨年夏頃、自身のスマートフォンを動画撮影モードにした状態で同校敷地内の一室に隠して設置し、女子生徒が着衣を脱いだ後の様子を背後から撮影した。今月９日