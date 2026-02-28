「ラグザス侍ジャパンシリーズ２０２６名古屋、侍ジャパン５−３中日」（２７日、バンテリンドーム）３年ぶりの名古屋で、またしてもＳＨＯＴＩＭＥだ。侍ジャパンの大谷翔平選手（３１）が２７日、合流２日目に初のフリー打撃を行った。４階席に放り込めば、弾丸ライナーでスタンドに突き刺した一撃…。天井スレスレの大飛球など、２８スイング中、１１本の柵越えを放ち２３年の前回大会時同様に観衆の度肝を抜いた。また