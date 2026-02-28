映画『レンタル・ファミリー』が2月27日に公開された。日本に来て数年、落ちぶれた外国人俳優のフィリップはひょんなことから“レンタルファミリー”の仕事に出会う。そんなフィリップを演じるのは、ダーレン・アロノフスキー監督の『ザ・ホエール』（2022）でアカデミー賞主演男優賞を受賞したことが記憶に新しい、ブレンダン・フレイザー。本作は日本でオールロケを敢行し、フレイザーは撮影より少し前に入国。役作りのために