女優の上白石萌歌が26日、自身のインスタグラムを更新。“すっぴん"を公開した。 【写真】目力すごっ！上白石萌歌の“すっぴん" この日から東京・明治座で開幕した舞台「大地の子」に出演。「明治座のまえに、素敵なのぼりが…!ありがとうございます。すっぴんしつれいします」と感謝をつづり、自身の名前が入ったのぼりをバックに黒マスクをした写真を添えた。 フォロワーからは「すっぴん可愛い」、「くの一かと