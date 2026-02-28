無痛分娩を行っている新中野女性クリニック はこのほど、出産経験のある308人を対象に、無痛分娩に関する調査を実施。その結果を公開した。 【調査結果】妊娠・出産に関する悩みや不安について、相談してみたいと思う女性有名人 「妊娠・出産に関する悩みや不安について、相談してみたいと思う女性有名人を教えてください。（複数回答可)」と質問したところ、3位はタレントの「横澤夏子」(74人)が入った。主な意見として「悩