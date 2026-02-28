神戸の生え抜き19歳DF山田海斗が福岡戦でJ初先発ヴィッセル神戸は2月27日、百年構想リーグ第4節でアビスパ福岡と対戦し、2-1で勝利を収めた。この試合でJリーグ初先発を飾った神戸DF山田海斗は「緊張はすごくしました」と振り返った。緊張を感じさせず、19歳とは思えぬ落ち着いた出来だった。山田は今月17日に行われた、アジア・チャンピオンズリーグ・エリート（ACLE）ジョホール・ダルル・タクジム戦で初先発を飾ると、21日