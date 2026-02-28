町田の前寛之と千葉の前貴之が対決「ずっと先頭を走ってきた兄貴を追いかけ」FC町田ゼルビアは2月27日、J1百年構想リーグ第4節でジェフユナイテッド千葉と対戦し、2-1で勝利した。MF前寛之は後半34分から途中出場し、スタメン出場していた実兄で千葉のDF前貴之と共演。「ずっと先頭を走ってきた兄貴を追いかけながらサッカーをやってきたので」とJ1での兄弟対決に思いを語った。千葉が17年ぶりのJ1昇格を掴み取ったことで、6年