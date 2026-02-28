春。落語界では吉例の、新真打昇進披露興行が始まる。 真打昇進という階級制度は、東京地方特有のもので、上方（京大阪）にはない。 落語家になりたい！と思ったらまず、師匠に弟子入りし、見習いという立場にならなければならない。見習い期間を無事クリアすると前座として楽屋で働く修業が始まる。 所属団体によって違うが、だいたい3年から5年で二ツ目昇進。そこから10余年で真打昇進を迎える。東京地方の場合、見習い→前座