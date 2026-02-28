◇オープン戦ドジャース4─12ジャイアンツ（2026年2月27日アリゾナ州スコッツデール）ドジャースは27日（日本時間28日）、敵地でのジャイアンツとのオープン戦で投手陣が12失点と打ち込まれ、オープン戦7試合目で初黒星を喫した。先発した山本由伸は3回を投げ、52球5安打4奪三振2失点。侍ジャパン合流前最後の実戦登板で初回に先頭打者アーチを浴びたものの大崩れすることなく、直球の最速は96.9マイル（約156キロ）を計