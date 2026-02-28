俳優の木村拓哉が主演を務める人気シリーズ『教場』が、約3年ぶりの新作として帰ってきた。白髪交じりの髪と義眼という強烈なビジュアル、そして警察学校の冷徹な教官・風間公親として生徒たちに向き合う圧倒的な存在感は、シリーズを通して多くの視聴者の記憶に刻まれてきた。【写真】第205期生徒たちが集合したティザービジュアル今回の『教場』は、Netflix配信の『Reunion（リユニオン）』と劇場公開の『Requiem（レクイエ