名古屋市熱田区の路上で27日夜、自転車で帰宅途中の男性が、2人組の男に現金26万円を奪われました。警察が強盗事件として行方を追っています。警察によりますと、熱田区三本松町の路上で27日午後9時15分ごろ、37歳の男性が自転車で帰宅していたところ、突然2人組の男が立ち塞がり、拳銃のようなものを突きつけられました。男性は頭を平手で叩かれたうえ、「ギブミーマネー」と脅され、現金26万円が入った封筒を