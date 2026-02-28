「ほぼ死にかけている」次世代戦闘機計画2026年2月20日、ベルギーのテオ・フランケン国防相が、フランス・ドイツ・スペインの3か国による新戦闘航空システム「FCAS」（フランス語ではSCAF）の共同開発プロジェクトについて「ほぼ死にかけている」と述べました。【ここまで作ってるのにね…】これが「FCAS」の新戦闘機です（写真）ベルギーはFCASプロジェクトの正式なメンバー国ではありませんが、将来の正式参加も視野に入れて