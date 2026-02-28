ワシントンR＆Bホテル名古屋栄東は、2月17日にリニューアルオープンした。客室はシングルルーム169室、ツインルーム18室、うち6室を室内の内扉で2部屋を自由に行き来できるコネクティング対応に再構成し、全187室とした。シングルルームには120センチ幅のベッドと広い天板のワイドデスクを配置、ツインルームはバス・トイレ別で、ベッドは動かすこともできる。室内では40インチのテレビでYouTubeやNetflixなどの動画配信サービスが