お笑いコンビ・にゃんこスターのアンゴラ村長さんは2月26日、自身のX（旧Twitter）を更新。相方のスーパー3助さんとのエピソードを公開しました。【投稿】アンゴラ村長、相方・スーパー3助の言動に呆然「どれだけ掘っても何も出て来なさそうですね」アンゴラ村長さんは、「全然悪口じゃないんですけど」と、スーパー3助さんとの間に起きたエピソードを投稿。「3助作のネタを言われた通りにやった」後、第三者から動きについてアド