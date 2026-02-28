28日午前8時7分ごろ、東京都で最大震度1を観測する地震がありました。【詳細】各地の震度一覧・最新LIVE気象庁によりますと、震源地は小笠原諸島西方沖で、震源の深さはおよそ440km、地震の規模を示すマグニチュードは4.6と推定されます。この地震による津波の心配はありません。最大震度1を観測したのは、東京都の小笠原村です。【各地の震度詳細】■震度1□東京都小笠原村気象庁の発表に基づき、地域ごとに震度情報をお伝えして