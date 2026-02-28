広島は２７日、マツダスタジアムで全体練習を再開した。中村奨成外野手（２６）は、広角打法でのアピールを誓った。２２日の日本ハム戦で放った３安打は、いずれも中堅から右翼方向へはじき返したもの。引っ張るだけではなく、逆方向への打撃ができれば、安打の確率を上げることができる。キャンプを通じて増やした引き出しで、結果を出す決意だ。小雨が降るマツダスタジアムで、中村奨の打撃練習は熱がこもる。中堅から右方向