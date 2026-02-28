◇米男子ゴルフ下部ツアーアルゼンチン・オープン第2日（2026年2月27日アルゼンチンジョッキークラブ＝6836ヤード、パー70）第2ラウンドが行われ、39位から出た石川遼（34＝CASIO）は4バーディー、ボギーなしの66をマークし、9位から出て68で回った杉浦悠太（24＝フリー）と並び通算7アンダーの23位で決勝ラウンドに進んだ。大西魁斗（27＝ZOZO）は70で回り2オーバーで予選落ちした。