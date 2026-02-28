愛媛県警本部28日午前0時45分ごろ、松山市の住宅から火が出ていると110番があった。木造2階建て約23平方メートルを焼き、約2時間半後に消し止められた。松山西署によると、1階部分から70代の夫婦が見つかり病院に搬送されたが、いずれも死亡が確認された。松山西署によると、死亡したのはこの家に住む無職葛原智さん（78）と妻の三恵さん（77）。住宅には2人で住んでおり、1階の居間と台所が焼けていたという。愛媛県警が出火