同窓会に行くのは面倒くさいと思う人は多いだろう。しかし、博報堂シニアビジネスフォースの三嶋（原）浩子さんは「どんなに忙しくても同窓会には行くべき。その理由は公私共にさまざまなチャンスがそこにはあるからだ」という――。※本稿は、三嶋（原）浩子『“引退しない人生”をデザインする無定年の設計図』（高橋書店）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／taka4332※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／t